「阪神−巨人」（１６日、甲子園球場）前日の雨天中止から、スライド登板の先発マウンドに上がった巨人・田中将大投手が、阪神・佐藤輝明内野手の変態弾に目を丸くし、呆然と立ち尽くすシーンがあった。３点の援護をもらった直後の初回２死一塁。田中将は岸田が内角高めに構えたミットの位置より、さらに内角に厳しく、そしてボール３個分ほど高い位置に１４５キロを投げ込んだ。見送れば当然ボールだったが、佐藤輝は力任せ