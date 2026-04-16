街に焦点を当てる人気のバラエティ番組「出没！アド街ック天国」の2026年4月18日(土）放送では、東京品川区の「大井町」を取りあげます。JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線の3路線が交差し、鉄道の車両基地がある「鉄道の街」大井町駅前では、JR東日本が進め2026年3月末に開業した大型複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラック）」がオープン。古くからあるディープな飲み屋街の魅力と、最新スポットが共存する姿が大きな話