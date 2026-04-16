【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが3rdミニアルバム『CHOOM』のメインビジュアルを公開。メンバーそれぞれの魅力に焦点を当てた個別ティザーに続き、マグショットコンセプトのグループポスターでBABYMONSTERならではのビジュアルシナジーを表現した。。 ■個別ティザーに続きグループのメインビジュアルが解禁 カメラを見つめるBABYMONSTERのカリスマ的な眼差