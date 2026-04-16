北海道・釧路地裁前から中継です。きょうの法廷内の様子はどうだったのでしょうか？午前１０時から始まった４月１６日の裁判では、午前中、被害者家族が意見を述べました。兄を亡くした家族は、「桂田被告は出航をとめられる立場だった。出航したという判断から目を背けないでほしい」と述べ、真摯に事故と向き合うように訴えました。ご家族が意見を述べる際は、持っている紙が大きく揺れるほど手を震わせながら懸命に話していまし