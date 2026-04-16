≪ゲスト解答者≫EXIT小木博明（おぎやはぎ）タイムマシーン3号細田佳央太生見愛瑠吉住≪VTR出演者≫アリEXIT奥田修二（ガクテンソク）志田こはく松陰寺太勇（ぺこぱ）増子敦貴（GENIC）宮下草薙ほか