東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で、このうち7人にケガをさせたなどの疑いで運転手の男が追送検されました。2025年11月、足立区で、盗難車が暴走して歩行者らをはね、2人が死亡し、12人が重軽傷を負いました。運転していた横尾優祐容疑者（38）は、歩行者をはねて殺害した疑いなどで3回逮捕されていますが、警視庁は16日、信号待ちの車列に突っ込み、7人にケガをさせた疑いなどで横尾容疑者を追送検しました。衝突前に停