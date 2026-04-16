中東情勢への対応を話し合う関係閣僚会議であいさつする高市首相＝16日午後、首相官邸高市早苗首相は16日、国が備蓄する医療用手袋5千万枚を5月から放出すると表明した。中東情勢の悪化を受け、手袋の確保が困難だとする医療機関の要請に応じて速やかに実施する。関係閣僚会議で「医療において万が一の事態は絶対に許されない」と述べた。国は感染症のパンデミック（世界的大流行）に対応するため、5億枚近くの医療用手袋を備