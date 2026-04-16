準々決勝のアルイティハド戦を前に記者会見する町田・昌子＝16日、ジッダ（共同）【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）準々決勝で、町田は17日（日本時間18日未明）にサウジアラビアのジッダでアルイティハド（サウジアラビア）と対戦する。町田の昌子は16日の記者会見で「大会に参加しに来たのではなく、アジア王者になりに来た。初戦で勝利を収めて勢いに乗っていきたい