G7＝主要7カ国財務大臣・中央銀行総裁会議がワシントンで開かれ、中東情勢の早期沈静化が必要との認識を共有しました。片山財務大臣：事態をできるだけ沈静化に持っていかなければいけないと。ホルムズの自由通行も含めてですねそういう形に持っていかなければいけないっていう共通の認識があったと思います。会議には片山財務大臣と、日銀の植田総裁が出席し、中東情勢の悪化に伴う世界経済や金融市場への影響などについて議論し