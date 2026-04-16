4月16日、女優の小芝風花がInstagramを更新した。29歳の誕生日を迎えたことを報告した彼女だが、イメチェンした様子にも注目が集まっている。「小芝さんはInstagramで、29歳になったことを報告。《20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うことそして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること》と、謙虚に抱負を語っていました。小芝さんには何やら“計画”があるらしく、《実はその為に色々練っ