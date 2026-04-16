日本のスポーツシーンにとってうれしいニュースが届けられたのは、4月13日（日本時間14日）のことだった。『WNBA ドラフト2026』がニューヨークでおこなわれ、WリーグのENEOSサンフラワーズのポイントガード（PG）の田中こころがゴールデンステート・ヴァルキリーズから3巡め、全体38位で指名を受けたのだ。これまで女子バスケ界の最高峰リーグのWNBAでプレーした日本人プレーヤーは、萩原美樹子、大神雄子、渡嘉敷来夢（アイ