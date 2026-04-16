元テレビ東京のアナウンサー・大橋未歩が、移住先の米ニューヨークから帰国し、バラエティ番組に出演。現地での生活事情とともに、激変したビジュアルに注目が集まっている。「4月15日、大橋さんは『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演しました。家事が苦手だという大橋さんは、洗濯を『まったくやらない』と語り、現在、自宅に洗濯機がないことを明かしました。週2回、コインランドリーに通っているそうです。一方で