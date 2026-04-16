巨人の田中将大投手（３７）は１６日の阪神戦（甲子園）に先発。初回にボビー・ダルベック（３０）の３ランで援護点をもらった直後、相手４番・佐藤輝から２ランを被弾し点差を迫られた。マウンドに立ち尽くした。田中将は中野に内野安打を許すと、二死一塁から佐藤輝に初球を完ぺきに捉えられた。高く舞い上がった打球はバックスクリーン右に着弾。２点を返され、敵地は割れんばかりの歓声に包まれた。直前の攻撃で先頭の