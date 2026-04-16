女優の小芝風花が16日、自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。【写真】小芝風花、妹を“顔出し”公開「可愛すぎませんか」「美人姉妹すぎる」小芝は「29歳になりました」と報告し、「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と思いをつづった。さらに「実はその為に色々