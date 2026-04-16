◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）を管理する福永調教師は開業３年目で、初のクラシック参戦となる。現役時代にＧ１・３４勝を誇る名手が２０年コントレイル、２２年ジオグリフで２度制した皐月賞。騎手＆調教師での勝利となれば保田隆芳氏以来２人目の快挙達成となる（兼任を除く）。「入厩してやは