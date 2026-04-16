元日本テレビでフリーの笹崎里菜アナウンサーが誕生日を報告した。１６日に３４歳の誕生日を迎えた笹崎アナは同日、自身のインスタグラムを更新。「誕生日を迎えました先日の放送内でも発表されましたが、ナオキマンの都市伝説ワイドショーもシーズン３が決まり、その収録終わりにお祝いしていただきました本当にありがとうございます（ケーキもブーケもかわいすぎる…！）と記し、バースデーケーキとのショットなどをアッ