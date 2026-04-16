モデルで女優の佐田真由美が、イメージ激変のビフォー＆アフターショットを公開した。佐田は１６日、自身のインスタグラムを更新。「今日は久々に引っ詰めたヘアスタイルをして頂きました。普段はボンバヘッドな髪も引っ詰めるとなんだか顔が小さくなった自分への誤解が生まれて気分が良い」と記し、ロングヘアをまとめて、整髪料で固めたクールなヘアスタイルの写真を投稿。「帰宅後ヘアゴム取ったら安定のボンバヘッドだっ