誰かに期待されると、つい無理をしてでも応えたくなってしまいますよね。しかし、自分の限界を知り、時にはセーブしたり量を加減したりするのは決して悪いことではありません。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 断れなかった20代の私 20代の私は、とにかく職場での評価を落とすのが何よりも怖くて、どんな仕事を頼まれても「大丈夫です！」「やります」と笑顔で引き受けてしまっていました。 その結果、