◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定東京スポーツ杯２歳Ｓ以来となるパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、１８頭立てになった１９９０年以降、２勝の６枠１１番に決まった。勝てば中１４５日でのレース最長ブランク星となる。木村調教師「与えられた枠順で、しっかり対応できるようにやっていきます」