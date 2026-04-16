スポルティング守田英正「パス成功率の高さ」と「トランジションの質」ポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正は、現地時間4月15日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第2戦のアーセナル戦に先発出場した。敵地エミレーツ・スタジアムでの一戦は0-0の引き分けに終わり、2戦合計での敗退が決まったものの、フル出場を果たした守田のパフォーマンスには高い評価が集まっている。地元メディア「A B