元神奈川県警捜査一課長の鳴海達之氏が16日、日本テレビ系「newsevery.」（月〜金曜後3・50）に生出演し、京都府南丹市で行方不明だった当時小学5年生の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、今後の捜査についての見解を語った。同容疑者の逮捕容疑は、3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となっ