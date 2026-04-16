横浜市郊外の「アシエンダ乗馬学校」。この乗馬クラブで、馬の買い付けからライダーの指導まで中心的な役割を担うのが、北井裕子氏である。2008年の北京五輪、2016年のリオ五輪に出場し、ライダーとしての輝かしい実績を誇る。【画像】「アシエンダ乗馬学校」指導者で五輪に2度出場した経験を持つ北井裕子氏クラブに衝撃が走ったのは3月1日のこと。1年ほど前に購入したドイツ産の名馬・バロン（仮名）が調教中に死亡したのだ。