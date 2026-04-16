輝くようなぶりの切り身をアツアツのだしにくぐらせて味わうひと品「ぶりしゃぶ」です。東京・墨田区にあるぶりしゃぶ専門店「ぶりしゃぶ 大吟上」では養殖ぶりの仕入れ値高騰を受け、メニューの値上げに踏み切りました。ぶりしゃぶ 大吟上・山下智料理長：1人前300円値上げしました。去年は3200円だったのが今年は3500円。「ぶりしゃぶ 大吟上」では、“愛媛・宇和島産のブランド養殖ぶり”を仕入れていますが、仕入れ値は2025年