輝くようなぶりの切り身をアツアツのだしにくぐらせて味わうひと品「ぶりしゃぶ」です。東京・墨田区にあるぶりしゃぶ専門店「ぶりしゃぶ 大吟上」では養殖ぶりの仕入れ値高騰を受け、メニューの値上げに踏み切りました。ぶりしゃぶ 大吟上・山下智料理長：1人前300円値上げしました。去年は3200円だったのが今年は3500円。「ぶりしゃぶ 大吟上」では、“愛媛・宇和島産のブランド養殖ぶり”を仕入れていますが、仕入れ値は2025年
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「オレンジ色の液体」男性重傷か
- 2. ミヤネ屋 弁護士がふらつき退席
- 3. 11歳男児遺棄か 父「狂言」行動
- 4. 汚水処理施設で未熟児の遺体発見
- 5. 父のアプリ解析し遺体発見 京都
- 6. 佐々木希の「胸元露出」に反響
- 7. 「冥王星を惑星に」NASAに訴え
- 8. 3日連続で…同じJKに痴漢か 逮捕
- 9. 蒲郡市役所 始業前の業務常態化
- 10. 京都遺棄事件 父に「やっぱり」
- 1. 「オレンジ色の液体」男性重傷か
- 2. 汚水処理施設で未熟児の遺体発見
- 3. 父のアプリ解析し遺体発見 京都
- 4. 3日連続で…同じJKに痴漢か 逮捕
- 5. 蒲郡市役所 始業前の業務常態化
- 6. 京都遺棄事件 父に「やっぱり」
- 7. 医療用手袋 備蓄放出を明らかに
- 8. 快挙 11歳小学生が「甲種」合格
- 9. 男児死亡 前住居で「ボヤ騒ぎ」
- 10. 京都の男児死亡 突発的な犯行か
- 1. 「女性のポルノ依存症」の実態
- 2. 大阪の人気店「子連れ禁止」賛否
- 3. 逮捕の父 普段は送迎してない
- 4. 考えられないスピード逮捕 京都
- 5. 父を初期段階からマークか 京都
- 6. 愛子さま「うけどん」に興味津々
- 7. 「父の話しないで」男児との関係
- 8. 逮捕の父が半日で送検の理由
- 9. カメラに不審な男←声かけたら涙
- 10. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 1. 「冥王星を惑星に」NASAに訴え
- 2. イラン戦争「最悪のシナリオ」か
- 3. イラン 米に「自由航海」提案か
- 4. 在日中国大使館にテロ脅迫相次ぐ
- 5. ジョニー・ソマリに実刑判決 韓
- 6. イランの港湾封鎖 13隻引き返す
- 7. ベトナムの若者200人 研修で訪中
- 8. 攻撃回避に「数日待つ」手法提案
- 9. 中東に米兵数千人を追加派遣へ
- 10. ウに今年最大規模のドローン攻撃
- 1. 気温45度想定 新機能ウェア発表
- 2. TOTOシステムバスなど受注再開へ
- 3. 愛犬の脱走で5433万円の損害賠償
- 4. 「チェキ」シリーズの新製品発表
- 5. 革靴が売れない…老舗が直面
- 6. 医療用手袋5千万枚を放出へ
- 7. 餃子の王将「鶏の唐揚」無料企画
- 8. パンチくん変化で…来客も変化か
- 9. 自転車 左側車道走らないと罰金?
- 10. ポイ活YouTuberが解説。三井住友カードが仕掛ける「交通系ICの覇権争い」とSuicaの未来
- 11. 滋賀銀行と池田泉州HDが提携へ
- 12. サンリオ常務 不正報酬の疑惑
- 13. トランプ2.0で黄金時代は来るのか⁉
- 14. 西日本発の挑戦を支えるLETT株式会社を設立 地域密着型のイノベーションエコシステムをつくる
- 15. 【東京ミッドタウン日比谷】特設ステージ導入や日比谷公園でのサテライト・フェス開催など、日本唯一※の都市型エンタメフェスが新たなステージへ！「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」
- 16. 「正社員の静かな退職に関する調査2026年（2025年実績）」を発表
- 17. 原油高騰 サランラップ値上げへ
- 18. 世帯年収600万円 子育て世帯年収
- 19. TDS25周年 JAL特別塗装機が登場
- 20. プレス発表 デジタルスキル標準ver.2.0を公開
- 1. イヤホン疲れ対策にイヤーカフ型
- 2. ソニー ハンディカム生産終了へ
- 3. スマホ契約 法改正の「リスク」
- 4. スマホの最新売れ筋ランキング
- 5. 三井不動産×日立、小規模言語モデルを利用した災害支援システムの開発を開始
- 6. ソーラー頼みはちょっと不安。Ankerの充電器が車中泊の電力事情を変える
- 7. Wiiリモコンを振り回して操作できるロボットアーム「WiiBOT」のムービー
- 8. 【速報】NTTドコモ、FOMA「905i」「705i」シリーズを発表
- 9. 最後まできれいに引ける修正テープ
- 10. 今年の紅白"バルス"以上の負荷か
- 11. キャバ嬢「ラオスに学校作りたい！」 モバオクに「私物」出品
- 12. オーストラリアのあちこちにある、でっかいオブジェを集めてみました
- 13. iPhoneを「脱獄」するメリット
- 14. 3Dプリンターで合法＆所持登録不要のセミオートマチック銃を自作、発砲試験にも成功した猛者が登場
- 15. [Canon UPs!]Vol.01 EOS C300 Mark II：開発チームが語る機能拡張ファームウェアの全貌
- 16. 毎日話しかけたくなるコンパクトな英会話学習機「Lesson Pod」、カシオから
- 17. 【実売速報】デジタル一眼レフカメラ、Androidスマートフォン 2017/10/27
- 18. 路上ライブ カード払い導入へ
- 19. 意外と少ない県庁所在地の隣り合わせ、仲良くできる？
- 20. Chrome 72、オフラインエラーの恐竜ゲームでハイスコアの記録に対応。デバイス間での同期も可能に
- 1. 坂本花織の「会えない父」の思い
- 2. 大谷 投手専念試合で岩隈氏超え
- 3. 大谷翔平 明かした長女の成長
- 4. 田中将 2011年以来の甲子園白星
- 5. 凡ミスでサヨナラ負け 嘆きの声
- 6. 大谷とベンチ裏でハイタッチ
- 7. マー君 15年ぶり甲子園で勝利
- 8. 岡本和真 4試合ぶりの安打に言及
- 9. 打席立たず…でも出塁記録は継続
- 10. アーセナルがクラブ史上初の快挙
- 1. ミヤネ屋 弁護士がふらつき退席
- 2. 11歳男児遺棄か 父「狂言」行動
- 3. 佐々木希の「胸元露出」に反響
- 4. ドラえもん コロコロ掲載最終回
- 5. 「歌ってみた動画」JASRACが注意
- 6. 反町隆史 妻に200万円の鞄購入か
- 7. 中居氏「芸能界戻りたい」思いか
- 8. 金ちゃん 妻との夜の営みを熱弁
- 9. フジ新番組 視聴率が「大爆死」
- 10. YouTubeを永久出禁に 完全引退へ
- 1. ミスド 春夏の期間限定メニュー
- 2. レンジでたった10分 ズボラ角煮
- 3. 猛暑対策「不審者パーカー」反響
- 4. 「Can Do」ちいかわ新グッズ登場
- 5. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 6. 理由がある名品コスメを一挙公開
- 7. 北欧女子見た日本人女性のリアル
- 8. 千賀健永 愛用スキンケアを紹介
- 9. 「一番楽」たまご蒸しパンレシピ
- 10. エライザ 芸能界入りきっかけは
- 11. 東宝×ユニクロが夢のタッグ
- 12. 12星座【寝るのが大好き】ランキング 魚座は夢を見るのが楽しみ！
- 13. 「週刊少年ジャンプ」のテーマパーク 7月11日オープンが決定
- 14. 妖艶な魅惑の香り！“マレフィセント”デザインの「マンダム オイルインボディミルク」が限定発売
- 15. アディダス オリジナルスから新作の「ZX FLUX SLIP ON」、カスタマイズシューズサービス「mi ZX FLUX SLIP ON」が新登場
- 16. 山本裕典、“親友”の渡辺直美に突然抱きつくハプニング
- 17. 海の恵みで脂肪燃焼◎ 「ヨウ素」が秘めるダイエット効果と美容効果
- 18. 12星座【悪口】あるある 獅子座はマウンティング悪口、乙女座は細かい欠点をくどくど
- 19. 12星座【トラブルに飛び込む】ランキング 蟹座は仲よしのピンチを見過ごせない！
- 20. ニナ リッチの新作ジュエリー、海の色やマリンモチーフのネックレスやリング