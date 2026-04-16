南九州3県の海域を管轄する第10管区海上保安本部に新しい本部長が就任し、16日会見が開かれました。鹿児島海上保安部の巡視船で航海長を務めていたこともあり、自然災害などへの対応について、意気込みを述べました。第10管区海上保安本部の新しい本部長に就任したのは、宮崎県出身の星粼隆さん(57)です。星粼本部長は1992年に海上保安大学校を卒業。神戸や本庁、京都などで勤務し、前任地の沖縄では中城海上保安