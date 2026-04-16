卓球の国内トップリーグ・Tリーグでチーム創設3年目にして過去最高の2位となった金沢ポート。監督や選手らが飛躍のシーズンを振り返りました。金沢ポートは、レギュラーシーズンを2位で終え、初のプレーオフに進出。決勝戦で木下マイスター東京に敗れたものの、創設3年目にして過去最高となる2位でシーズンを終えました。16日、西東輝監督と石川県七尾市出身のキャプテン・松平健太選手が北陸放送を訪れ、今シーズンを振り返りまし