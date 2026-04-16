日経平均株価が16日、およそ1か月半ぶりに最高値を更新し、大台の6万円に迫りました。アメリカ・イランの戦闘終結に向けた期待感から1400円近い上げ幅となりましたが、石川県内の経済には、今後、どのような影響が見込まれるのでしょうか。証券会社「こちらはきのうに比べて3%くらいの上昇になっている」「明日もこういう状況は続くかなと」金沢市の今村証券でも、さらなる上昇を期待した買い注文が相次ぎました。株高の背景にある