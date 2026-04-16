お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんは4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。全身入れ墨姿で高層ホテルから街を見下ろす“あるある”ショット？を公開しました。【写真】人気芸人、全身入れ墨ショット披露「実写版神田強見たい」良ちゃんは「反〇あるある 全裸で街を見下ろしがち」とつづり、1枚の写真を投稿。高層階の大きな窓の前に仁王立ちし、眼下に広がる都市の景色を全裸で見下ろす良ちゃんの後ろ姿が写っています。背