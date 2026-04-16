東京駅の新幹線ホームを、大泣きしながら歩く幼い女の子。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち家族とはぐれてしまい、不安でいっぱい。そんな時、彼女の手を取ったのは......。埼玉県在住の30代（投稿時）女性・Kさんの思い出。＜Kさんからのおたより＞私が7〜8歳の時、夏休みに家族四人で埼玉県から、父の実家がある九州に帰省する道中のことです。私はお気に入りのドレスを着て、ウキウキしていました。そして、東京