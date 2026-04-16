生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所（以下、くふう総研）は、日常的に自家用車などの運転をする生活者6810名を対象にガソリン代についての調査を実施した（調査エリア：全国、調査対象者：家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザーに調査。日常的に自家用車などの運転をする計6810名の回答、調査期間：4月3日〜4月6日、調査方法：