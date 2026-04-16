FZ−56とFZ−40を発表するパナソニック コネクト 執行役員 ヴァイス・プレジデント モバイルソリューションズ事業部 マネージングダイレクター 青木秀介氏（中央）パナソニック コネクトグループは、「堅牢」「長時間」「拡張性」で過酷な現場を支える堅牢PC、タフブック「FZ−56（14.0型）」を6月、タフブック「FZ−40（14.0型）」シリーズの新モデルを4月から発売する。4月14日に行われた「タフブック」新製品発表会では、新型「