ボートレース江戸川の6日間シリーズは16日に予選4日目が終了。17日、5日目の11、12Rで行われる準優勝戦に出場するベスト12メンバーが決定した。4日目はホーム向かい風が強く、全レースで安定板使用。逆方向からの上げ潮が強まって、水面コンディションが悪化した6R以降は周回も2周に短縮された。選手代表を務める佐藤大佑（35＝東京）は忙しくピットを駆け回っていたが、前半3Rを4コースから3着。後半10Rは荒れ水面の中、3コ