佐藤二朗と橋本愛がW主演するドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の第1話が、4月14日に放送された。同ドラマは刑事課に所属する刑事・四方田誠（佐藤二朗）と、鈴木明日香（橋本愛）の“名バディ”が主人公。【写真】似合いすぎ！ピンク髪＆ロリータファッションを披露した橋本愛コメディーとミステリー要素を持つ刑事ドラマ2人は結婚しているのだが「夫婦は同じ部署に所属してはならない」という暗黙のルールがあるため、