日米両政府は１６日、外務・防衛当局による日米合同委員会を開き、沖縄県中部の米軍キャンプ瑞慶覧（ずけらん）内にある「喜舎場（きしゃば）住宅地区」の一部区域（北中城村、約５ヘクタール）を日本側に返還することで合意した。防衛省が区域内の住居を移す作業を完了後、返還される。日本政府は今年度中の返還を目指しており、９月の同県知事選を見据え、基地負担軽減を着実に進める姿勢を示す狙いがある。