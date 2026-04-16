◇パ・リーグロッテ−日本ハム（2026年4月16日ZOZOマリン）ロッテが0−2の3回無死満塁で、寺地隆成三塁手（20）の一塁ゴロの間に得点。これで相手先発の細野晴希投手からは、24年7月3日の2回に3得点して以来、652日ぶり、そして15イニングぶりの得点となった。3月31日にはノーヒットノーランを喫するなど、「細野アレルギー」が生じていたが、1点奪ったことで克服に向け動きだしている。この回はソトにも適時打が出て