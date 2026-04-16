キリンビールは、無糖チューハイシリーズ「キリン 氷結無糖」から、神奈川県産のかんきつ「湘南ゴールド」を使用した新商品「キリン 氷結無糖 湘南ゴールド ALC.7%」を、5月12日より全国で期間限定発売する。「キリン 氷結無糖 湘南ゴールド ALC.7%(期間限定)」350ml, 500ml「湘南ゴールド」を「氷結」ブランドに採用するのは今回が初めて。糖類・甘味料を使用せず、果実本来の爽やかな香りと酸味を楽しめる“無糖チューハイ”とし