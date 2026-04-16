【モデルプレス＝2026/04/16】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が4月15日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を投稿し、反響が寄せられている。【写真】元HKT「可愛さに驚く」衝撃のすっぴん姿◆村川緋杏、すっぴん地元ショット公開村川は「福岡帰省」「朝からすっぴんで家族と福岡を1日回った日の夜」とつづり、キャミソールにパーカーを合わせたコーディネートですっぴん姿を公開。透明感のある素