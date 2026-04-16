【モデルプレス＝2026/04/16】女優の比嘉愛未が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身で調理したステーキを公開した。【写真】39歳朝ドラ女優が焼いた「圧巻の断面」と話題の肉◆比嘉愛未「最高な焼き加減」のステーキ披露比嘉は「今日は次回作の打ち合わせ。わくわくが止まらず ステーキ焼いてみた」と報告し、器に盛り付けられたステーキ料理の写真を投稿。肉の表面はこんがりと焼き色がつき、中はピンク色でジュー