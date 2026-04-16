i-dle（アイドゥル）が歌唱した『HIDE AND SEEK』が、4月22日（水）にデジタルシングルとしてリリースされる。あわせてカバーアートが公開され、Pre-Add・Pre-Saveもスタートした。【写真】限界ギリギリ？ソヨン、脇腹丸見えドレス姿『HIDE AND SEEK』は、2026年4月よりテレビ朝日系列アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のオープニングテーマとして使用されており、オンエア直後から国内外のファンや音楽リスナーの間で大き