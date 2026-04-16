元安芸高田市長で地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二さんが2026年4月15日にXを更新し、自身が出演するABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（全6回）の反響にタジタジな様子をみせた。リハックYouTubeチャンネルで「女子だけの鑑賞会」恋愛病院では男女10人が2泊3日の共同生活を通じて恋と向き合う。2日に第1回が配信され、石丸さんの新たな一面も注目の的となっている。第3回目前の15日には、経済系YouTubeチャンネル「ReH