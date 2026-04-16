◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬所・芝２０００メートル）追い切り＝４月１６日、美浦トレセン上原佑紀厩舎が送り出す３頭が、豪華な併せ馬を行った。京成杯勝ち馬のグリーンエナジー（牡３歳、父スワーヴリチャード）を先頭に、１馬身後ろをライヒスアドラー（牡３歳、父シスキン）、さらに３馬身後ろからフォルテアンジェロ（牡３歳、父フィエールマン）が追走する形。３頭とも馬なりで余力十分の動きを見せ、一