◆パ・リーグオリックス―西武（京セラドーム大阪）西武が２３イニングぶりの適時打で先制した。両軍無得点の４回、１死から林安可が左中間フェンス直撃の二塁打で出塁。続く「５番・捕手」のドラ１・小島大河捕手（明大）が一塁手強襲の適時打を放ち、１点を先取した。チームにとって適時打は、１２日・ロッテ戦（ベルーナＤ）の９回２死二塁から源田が同点の中前適時打を放って以来、実に２３イニングぶりとなった。