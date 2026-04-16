東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。17日の午前中は日差しが届きますが、午後から雲が広がる見込みです。夜は雨がぱらつく可能性があるので、折りたたみの傘があると安心です。朝の最低気温は13℃前後、日中の最高気温は23℃ほどの予想です。内陸部では夏日となる所もあり、昼間は半袖でも過ごせそうです。週間予報です。土曜日も曇りがちの天気となるでしょう。日曜日以降