宝塚歌劇ＯＧの女優・美弥るりかが１６日、大阪市北区のカンテレで自身が主演する舞台「ＭＩＳＳＤＩＲＥＣＴＩＯＮ」のＰＲ会見に臨み、同ＯＧのみ９人が集結したクライム・シチュエーションコメディーの見どころを語った。同作は宝塚歌劇８９期の同期生で同郷の茨城出身でもある七海ひろきがプロデュースする「ＱＱカンパニー」の第２弾。「（宝塚音楽学校）受験前から仲が良くって、卒業しても彼女の企画で自分が主演させて