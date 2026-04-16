◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）レジェンド×ラッキーセブンで大駆けを狙う。ロードフィレール（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）が手にしたのは７番枠。１８頭立てとなった１９９０年以降で、最多タイとなる９連対をマークしている吉兆枠だ。ここ１０年でも２０１８年エポカドーロ、２０２１年エフフォーリアの２勝など４連対だ。この日はフラットワークからゲートの駐立を確認