◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１６日・北九州市民球場）ソフトバンクの和田毅球団統括本部付アドバイザーと元サッカー日本代表の巻誠一郎氏が、試合前のセレモニアルピッチに登場した。この日の試合は「ファイト！九州デー」として開催された。「九州スポーツキッズキャラバン」のアンバサダーを務める和田氏と、熊本出身の巻氏が並んで投球を行い、球場を盛り上げた。巻氏は、ロアッソ熊本在籍時にもつけた背番号「１