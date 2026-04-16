◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)先発・大谷翔平選手が5年ぶりの投手専念で、6回1失点10奪三振と今季2勝目を挙げました。不働の「1番・指名打者」としてスタメン出場を続けてきた大谷選手。これまで先発投手として登板する際には“二刀流”での起用が主でしたが、この日は打席に立つことはありませんでした。大谷選手は自身の起用方針について、「少し驚きはしました。ただ、チームとしても良い戦