高市首相は16日午後に開かれた中東情勢に関する関係閣僚会議で、供給不足が懸念される医療物資などの流通の目詰まりは「解消が着実に進みつつある」と強調しました。高市首相「流通の目詰まりの解消が着実に進みつつあります。医療において、万が一の事態は絶対に許されません。上野厚労相は赤沢経産相と連携して、医療分野での目詰まりゼロに全力で取り組んで下さい」高市首相は、「医療分野において、消毒液、人工透析用の注射針