京都府南丹市で、11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで父親で会社員の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件。安達容疑者は、結希さんの殺害についても認める供述をしている。結希さんの無事を祈っていた山あいの町には衝撃が走っている。「裏切られた感じ。カムフラージュとしか思えない」南丹市内にあるベーカリショップに張られていたのは、結希さんの情報提供を求める張り紙。3月31日、安達容疑者とみられる男が女性と共