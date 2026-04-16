ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」（運営：ビッグボーイジャパン）は、看板メニュー“大俵ハンバーグ”の新たな食べ方を提案する『スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル』などの販売を開始した。【画像】『スモークBBQ大俵ハンバーグ』『スモークBBQ手ごねハンバーグ』など『スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル』は、ビッグボーイの看板メニューである大俵ハンバーグ