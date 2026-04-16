「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）ＤｅＮＡがヒュンメルのまさかの失策で追加点を許した。０−１の三回２死二塁。デュプランティエが岩田を浅い左飛に打ち取ったように見えた。しかし、猛然とダッシュしてきた左翼・ヒュンメルが捕球できず、打球はグラブをかすめて左頬付近を直撃。その間に走者を生還させてしまった。助っ人はその場に座り込んで呆然とした。解説の館山昌平氏は「かなり風も吹いていますし。本